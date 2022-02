Giuseppe Lenoci muore a 16 anni, sul furgone dello stage aziendale

Ancona – Le morti bianche in Italia cominciano già dai tirocini: Giuseppe Lenoci, 16enne di Monte Urano in provincia di Fermo, è morto ieri in seguito a un incidente stradale avvenuto a Serra De' Conti, nell’anconetano, mentre svolgeva uno stage aziendale.

Il ragazzino sedeva sul lato passeggero a bordo di un furgone guidato da un operaio di 37 anni, che si è schiantato contro un albero: sbalzato fuori dalla cabina dall'impatto a diversi metri di distanza dal veicolo, è stato trovato incosciente, gravemente ferito ma ancora vivo dai soccorritori ed è ora ricoverato in ospedale.

La giovane vittima è rimasta invece incastrata tra le lamiere, contorte dall'albero che si è abbattuto proprio sul lato destro del mezzo: studiava in un centro di formazione professionale marchigiano e stava svolgendo un periodo di stage curriculare in una ditta di termoidraulica.