È Giuseppe Pollara il pastore ucciso a colpi d’arma da fuoco a Lentini

Lentini, Siracusa - Gli agenti del commissariato di polizia di Lentini e della squadra mobile di Siracusa stanno battendo tutte le piste per risalire agli autori dell’ efferato omicidio che assume i contorni di una esecuzione, avvenuto nella giornata di ieri. La vittima è Giuseppe Pollara, pastore lentinese di 49 anni che lavorava in un’azienda del luogo. L’uomo è stato affiancato dai sicari nelle campagne sulla strada provinciale Lentini-Scordia e centrato in pieno da alcuni colpi di arma da fuoco. È morto sul colpo.

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per ricostruire la dinamica del delitto. Gli inquirenti hanno interrogato molte persone vicine alla vittima, senza tralasciare alcuna pista, nemmeno quella del regolamento di conti. Al momento viene mantenuto il massimo riserbo e non si escludono sviluppi nelle prossime ore.