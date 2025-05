Grave incidente a Modica: quattro feriti, un 14enne in rianimazione

Modica - È di quattro feriti, di cui uno in condizioni critiche, il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nella serata di ieri in via Pietro Borrometi. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, sono stati due scooter, ciascuno con due ragazzi a bordo. Ad avere la peggio è stato un quattordicenne, trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trova ricoverato in rianimazione. Gli altri tre giovani, tutti politraumatizzati, sono stati invece ricoverati negli ospedali di Modica (due) e Ragusa (uno). La dinamica dell’incidente resta ancora poco chiara.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri, intervenuti tempestivamente sul posto insieme ai mezzi di soccorso.