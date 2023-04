Grave incidente stradale a Vittoria, 17enne in rianimazione

Vittoria - Grave ncidente della strada la notte di Pasquetta a Vittoria. A scontrarsi, in via Colombo, un’auto e uno scooter con in sella due giovani. Uno di loro, un diciassettenne, indossava il casco e probabilmente proprio questo gli ha salvato la vita.

Tre, complessivamente, i feriti. Da quel momento il giovane si trova ricoverato in rianimazione.