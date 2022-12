Grave incidente sulla Ss 114, con tre feriti

Aci Trezza - Grave incidente stradale oggi intorno alle 13,30 alle porte di Aci Trezza sulla strada statale 114 Orientale Sicula. Due auto sono entrate in collisione, lo scontro è stato violento e in seguito all'impatto una delle due vetture, una Panda, si è ribaltata. Almeno tre persone sono rimaste ferite, due delle quali sono rimaste incastrate all’interno della Panda.

L’incidente è avvenuto nel tratto di strada statale tra Aci Castello e Aci Trezza. Sul posto i vigili del fuoco e gli operatori del 118 per le operazioni di soccorso. In entrambe le direzioni di marcia si sono formate lunghe code ancora in atto.