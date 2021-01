«Guardate, il Covid non c’è», ma il negazionista sbaglia ingresso VIDEO

Pordenone - “Dov’è l’emergenza Coronavirus? Dov’è la ressa al pronto soccorso dell’ospedale? Come vedete qui è tutto tranquillo, anche le ambulanza sono ferme” dice il negazionista nel video girato con un cellulare e postato su Facebook con il titolo “La grande truffa del Covid”, per la gioia di troppi follower che ancora si ostinano a non credere all’epidemia. Nel filmato allegato, che dura meno di un minuto, viene inquadrata solo una parte della struttura, sufficiente secondo il “regista” a dimostrare l’inesistenza del virus a livello mondiale. È successo in piena zona rossa - il 6 gennaio scorso, Epifania - all’ospedale Santa Maria degli Angeli.

Peccato però che l’uomo abbia sbagliato ingresso, mostrando l’area delle impegnative e del parcheggio interno. Forte l’indignazione di medici e infermieri al lavoro nell’ospedale, dove al momento sono ricoverati 190 pazienti Covid, di cui 22 proprio quel giorno. “Le immagini immortalate nel video si riferiscono ad aree che nulla hanno a che vedere con l’emergenza - spiega al Messaggero Veneto Michele Chittaro, direttore dell’azienda sanitaria Friuli Occidentale) -. Il Cup per le prenotazioni è chiuso nei festivi, quindi è normale che lì non ci fosse nessuno, così come nel posteggio antistante. Purtroppo già in passato sono circolate falsità sui social, la realtà è completamente diversa”. L’irruzione ha scosso anche il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi: “Ho mobilitato l’avvocatura per capire se vi siano i presupposti per chiedere i danni”.