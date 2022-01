Guerriglia a Messina: pompieri contro piromani, caccia ai delinquenti VIDEO

Messina – Sono ancora in corso le indagini per identificare i teppisti che la notte di Capodanno, nel rione messinese di Fondo Fucile, hanno ingaggiato uno scontro con vigili del fuoco e polizia municipale, intervenuti per rimuovere una gigantesca catasta di legna che il gruppo aveva intenzione di incendiare allo scoccare della mezzanotte.

Si è scatenata un’autentica guerriglia urbana con i balordi che hanno iniziato a lanciare sassi, bottiglie e petardi contro gli agenti, mentre i pompieri innaffiavano il cumulo di legna per impedire che prendesse fuoco.

A rimanere ferito il comandante della polizia metropolitana, Daniele Lo Presti, colpito alla mano da un oggetto contundente. Il sindaco Cateno De Luca ha postato su Facebook alcuni video degli scontri che, insieme a quelli registrati dalle telecamere della zona, sono tuttora al vaglio degli investigatori per risalire agli aggressori.