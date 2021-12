Ha ucciso Jenny e si è sparato alla tempia: Sebastiano è l'omicida VIDEO

Misterbianco, Catania - Si è sparato alla tempia dopo aver ucciso Jenny. Si è suicidato Sebastiano Spampinato, 30 anni, il suo cadavere è stato trovato stamane in un’abitazione disabitata dal villaggio Campo di mare, nella periferia Sud di Catania. L’uomo era l’unico indagato per l’omicidio di Giovanna Jenny' Cantarero, 27 anni, uccisa venerdì scorso davanti agli occhi di una collega a colpi di arma da fuoco a Lineri, frazione di Misterbianco davanti al panificio-pasticceria nel quale aveva finito il suo turno di lavoro.

L’uomo, che aveva avuto una "relazione burrascosa" con la ragazza, non ha lasciato alcun biglietto per spiegare i motivi del suo gesto.

La pistola con la quale si è ucciso sarà inviata al Ris di Messina per gli accertamenti balistici e per accertare se sia la stessa arma con la quale è stata uccisa la ragazza.