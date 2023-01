Harley-Davidson contro un camion, muore il chirurgo Alfio Garrotto

Gravina di Catania - Un motociclista di 66 anni, Alfio Garrotto, chirurgo molto noto nel mondo medico, è morto in un incidente stradale avvenuto nella parte bassa di via Etnea di Gravina di Catania, nei pressi dello svincolo della tangenziale.

L’uomo era alla guida di un’Harley-Davidson che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un camion. Sul posto carabinieri, personale del 118 e vigili del fuoco. Per i rilievi e le indagini del caso è intervenuta la polizia municipale di Gravina di Catania. E’ il terzo incidente stradale mortale registrato in meno di un mese nel comune etneo.