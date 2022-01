I due camionisti di Vittoria morti nell'incidente di Cosenza

Due vittoriesi sono morti in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte, intorno all’1, nei pressi di Cosenza, sulla corsia Nord dell’Autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Altilia Grimaldi e Rogliano. I due viaggiavano a bordo di un camion, trasportavano agrumi, quando per cause in corso di accertamento sono usciti fuori strada finendo in un burrone dopo un volo di 60 metri. Le due vittime sono Andrea Palacino e Salvatore Barca, 47 e 59 anni, entrambi nati e residenti a Vittoria, deceduti dopo che il mezzo ha fatto un volo di circa sessanta metri: sbalzati fuori dall’abitacolo sono morti sul colpo. Il camion si è incendiato ed è andato completamente distrutto. I due corpi privi di vita sono stati recuperati e trasferiti nell’obitorio dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Sul posto hanno operato per tutta la notte la polizia stradale e i Vigili del Fuoco del comando di Cosenza e del distaccamento di Lamezia Terme.

I due vittoriesi erano a bordo del camion che era partito nel pomeriggio di sabato dal mercato di Vittoria carico di agrumi da consegnare a Milano. L'incidente, secondo le prime indicazioni della Polizia stradale, non avrebbe coinvolto altri veicoli. Si cerca di capire perchè il conducente del camion ne abbia perso il controllo uscendo di strada, sfondando il guard rail e finendo nel burrone.