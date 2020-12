I fratelli Bianchi, che uccisero Willy, ri-arrestati per droga

Roma - Attualmente in carcere per il tremendo omicidio di Willy Duarte Montero, avvenuto a Colleferro lo scorso 6 settembre, i fratelli Gabriele e Marco Bianchi sono stati raggiunti oggi dietro le sbarre da una seconda un'ordinanza di custodia cautelare, stavolta per droga. I carabinieri di Velletri hanno accertato l'esistenza di un sodalizio dedito allo spaccio di stupefacenti nell'area di Velletri, Lariano, Artena e i comuni del Castelli romani, ricorrendo ad azioni violente e minacce per intimorire gli assuntori 'insolventi' e obbligarli a pagare. Oltre ai due, in manette sono finite altre 4 persone accusate a vario titolo, di detenzione e spaccio di droga e tentata estorsione.