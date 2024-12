I ladri di Natale a Comiso

Comiso - Ladri in azione anche a Natale. A Pedalino, una donna aveva parcheggiato la propria auto nei pressi dell’agenza della Banca Agricola Popolare di Sicilia (ex Bapr). Si sta apprestando a effettuare un prelievo allo sportello bancomat quando probabilmente due ladri hanno preso di mira la vettura, infrangendo il vetro e rubando la borsa che si trovava all’interno. L’episodio è anomalo anche perché lo sportello bancario si trova in una strada centrale, a pochi metri dalla piazza principale.

Nella zona, inoltre, vi sono numerose telecamere. Pochi minuti sono bastati ai malviventi per mettere a segno il colpo.