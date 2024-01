I ladri di via del Mercato a Ragusa Ibla

Ragusa - I Carabinieri della Stazione di Ragusa Ibla hanno scoperto tre diversi episodi di furto denunciati dalle rispettive vittime in queste prime settimane dell’anno, e deferito all’Autorità Giudiziaria iblea i relativi responsabili.

Si tratta, nella fattispecie, del furto di alcuni monili preziosi da un’abitazione ed il furto di un’autovettura, avvenuti entrambi in via del Mercato in danno di due diverse vittime, ed il furto di un telefonino cellulare rubato ad un giovane dalla propria autovettura.

I militari, a conclusione delle indagini sviluppate attraverso il vaglio dei sistemi di videosorveglianza pubblica, all’analisi dei tabulati telefonici e di una serie di controlli a tappeto presso svariati commercianti del territorio, hanno scoperto e denunciato per furto aggravato e ricettazione tre pluripregiudicati per reati contro il patrimonio, due di loro ragusani ed uno originario del vittoriese, ed hanno recuperato la refurtiva restituendola ai legittimi proprietari.

Nel caso dei preziosi, rubati durante il furto in abitazione ai danni di una cittadina ragusana, i militari sono riusciti ad intercettare i monili all’interno di un ComproOro del capoluogo, appena in tempo prima che fossero inviati alla fusione. L’autovettura rubata ad Ibla è stata invece rinvenuta in un’area rurale nei pressi di Vittoria, fortunatamente ancora in buono stato.

Il cellulare, infine, è stato rinvenuto a seguito di una perquisizione promossa dai Carabinieri in un’abitazione di via Di Stefano, mentre veniva utilizzato da un pregiudicato che l’aveva acquistato pochi giorni prima da un ricettatore.