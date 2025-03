I ladri in autostrada, sulla Siracusa-Catania

Lentini, Siracusa - Stavano rubando dal cassone di un Tir. Erano in tre, uno è stato arrestato, due sono fuggiti.

Gli uomini del Distaccamento Polizia Stradale di Lentini, durante l’ordinario servizio di vigilanza autostradale, hanno colto in flagranza tre soggetti travisati intenti ad asportare della merce stipata su un mezzo pesante parcheggiato all’interno dell’area di servizio “San Demetrio” della Autostrada CT-SR. Alla vista degli agenti, i malviventi si sono dati ad una precipitosa fuga nelle campagne limitrofe nel tentativo di dileguarsi, ma uno di loro è stato raggiunto ed arrestato.

Grazie alla prontezza degli operatori, pertanto, non solo si è riusciti a sventare l’ennesimo tentativo di furto all’interno di un’area di servizio (fenomeno purtroppo frequente ed agevolato dall’oggettiva difficoltà, da parte dei conducenti di mezzi pesanti quali tir, di riuscire a percepire i rumori provenienti dal fondo del cassone) ma sono stati rinvenuti anche oggetti personali ed elementi estremamente utili che permetteranno in breve tempo, l’identificazione e la successiva consegna alla giustizia dei complici in fuga.