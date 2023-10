I Nas in due ristoranti di Modica, uno è stato chiuso

Modica - Problematiche legate invece alla rintracciabilità dei prodotti alimentari sono state riscontrate presso un'attività di ristorazione sita nel comune di Modica, ove i carabinieri del Nas hanno proceduto al sequestro di oltre 30 kg di alimenti sprovvisti di etichettatura.

Sempre a Modica, a conclusione di un'attività ispettiva in un altro esercizio pubblico, considerate le precarie condizioni igienico sanitarie della cucina e la mancata registrazione dei locali del ristorante alla competente Azienda Sanitaria Provinciale, personale del Nas ha proceduto, in collaborazione con tecnici della predetta azienda, alla chiusura dell' esercizio commerciale elevando, nell'occasione, sanzioni per l'ammontare di 4.400 euro.