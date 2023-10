I Nas trovano 40 chili di pesce mal conservato in un noto resort ibleo

Ragusa - A luglio, in un comune della provincia, i militari del Nas hanno rinvenuto e sequestrato presso un noto resort stagionale, oltre 40 kg di prodotti ittici conservati in pessimo stato di conservazione e pronti per essere somministrati all'utenza e 50 kg di merce sprovvista di documentazione attestante l'origine, criticità che, sommate alle precarie condizioni igieniche delle cucine sporche e trascurate e alle omesse procedure di autocontrollo HACCP, hanno portato, nei confronti del titolare, alla contestazione di sanzioni amministrative per oltre 12.000 euro.