I pantaloncini di Gioele Mondello, il papà Daniele: «Giudicate voi»

Messina – “Oggi siamo andati al tribunale di Patti per ritirare, a pagamento, l'ennesimo CD. Nell'immagine: pantaloncino di Gioele, crivellato di buchi (ne ho contati 14). Sul suo corpo: un ciuffo di peli di cane (non identificato). A voi le conclusioni”. Lo scrive su Fb, allegando la foto, Daniele Mondello: padre di Gioele e marito di Viviana Parisi, morti nelle campagne di Caronia nell’estate 2020. Anche se non lo dichiara espressamente, secondo lui quell’indumento così ridotto dovrebbe rivelare che la coppia è stata assassinata.

L’uomo pubblica anche un altro scatto, in cui cerchia di rosso delle macchie di sangue (foto allegata), sebbene da sole non provino alcunché: “ Vedere la maglietta a brandelli... mi fa venire la pelle d’oc a, mi fa stare malissimo - risponde ai commenti di cordoglio di migliaia di utenti al suo post -. Se c’è veramente un Dio... allora ti chiedo di farmi trovare la verità per favore”. Mondello vuole tenere alta l’attenzione sul caso, archiviato dai pm come omicidio-suicidio: una verità a cui l’uomo e i suoi avvocati non hanno mai creduto.