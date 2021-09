I resti della madre nelle buste della spesa, il figlio confessa l’orrore

Napoli - Fermato nella notte, all'esito di una scioccante confessione, Edoardo Chiarolanza: ha ucciso la madre 85enne, Eleonora Di Vicino, nella casa dove entrambi vivevano; poi ha smembrato il cadavere riempiendone di pezzi alcune borse della spesa e abbandonandole in strada, alle intemperie e agli animali. E’ stata una conoscente della vittima a segnalarne la scomparsa, qualche giorno fa ai carabinieri, che hanno puntano subito l'attenzione sul figlio.

Solo dopo un lungo interrogatorio in caserma, l’uomo ha confessato di aver assassinato e fatto a pezzi il corpo dell’anziana, nascondendone i resti in alcuni borsoni, di quelli utilizzati per fare acquisti negli ipermercati. Li aveva lasciati vicino a un muretto, sul ciglio della strada che collega Pianura con Marano. I militari li devono ancora rintracciare tutti: erano lì da almeno una settimana e, aperti, hanno attirato l’attenzione di cani randagi e animali selvatici che li hanno trasportati disseminando altri resti nella vegetazione.