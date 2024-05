I Ris nella casa della piccola Silvia, morta a 10 mesi con la candeggina

Noto - Sono in corso i rilievi dei carabinieri del Ris nella casa di campagna dove è morta, dopo aver ingerito candeggina, la piccola Silvia, la bambina di dieci mesi deceduta per intossicazione due giorni fa.

I carabinieri delle investigazioni scientifiche sono al lavoro nella casa di contrada Busulmone, non lontano dal cimitero cittadino, che è stata posta sotto sequestro dalla Procura della Repubblica di Siracusa.

Intanto, la famiglia della piccola ha affidato all'avvocato Giuseppe Cultrera un appello: "La famiglia chiede silenzio e rispetto, al momento l’unico obiettivo è ottenere il rapido dissequestro della giovanissima salma affinché possa ricevere l’ultimo saluto dei familiari. In qualità di avvocato difensore nominato dai familiari della piccola, trattandosi di una tragedia domestica che sarebbe potuta capitare a ognuno di noi legata alla fatalità di un imperscrutabile destino, nell’attesa che alla stessa venga data degna sepoltura, si richiede il più rispettoso, encomiabile e sensibile silenzio. La famiglia,in stato di shock, sta vivendo un lutto immane ed è giusto che lo viva nel silenzioso rispetto della gravità dell’evento. L’unico obiettivo, oggi, è ottenere il rapido dissequestro della giovanissima salma perché possa ricevere l’ultimo saluto dai familiari. Ci siamo già attivati in tal senso e, nonostante lo stato d’animo, stiamo lavorando al raggiungimento dello scopo”.