I veri "rifiuti" sono loro, una multa non basta VIDEO

Avola, Sr - Difficile trovare parole che non siano parolacce per descrivere la scena ripresa da una telecamera nascosta dal Comune di Avola, per contrastare il turpe fenomeno dell’abbandono di spazzatura ai bordi delle strade. Questi due inqualificabili cittadini hanno riempito l’auto all’inverosimile di rifiuti d’ogni sorta, tra plastiche e materiali edili, con la deliberata intenzione di smaltirli abusivamente nel verde. Impressionante la quantità ma anche la rapidità, da tecnica consolidata, con cui si liberano dell'osceno fardello.

A nostro avviso, non meriterebbero nemmeno l’anonimato garantito dall’oscuramento dei loro volti. Sono stati entrambi multati “pesantemente”, fa sapere l’amministrazione comunale. C’è chi li chiama sporcaccioni, chi “zozzoni” come De Luca, chi addirittura “furbetti”. Questi sono autentici criminali che si stanno macchiando di gravi reati ambientali a danno di tutta la comunità. Una multa, per quanto salata, non può bastare.