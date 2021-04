Identificati i due morti carbonizzati nell'incidente d'auto

Trapani - Sono Salvatore Vultaggio, 66 anni e Salvatore Esposito, 72 anni entrambi di Trapani i due morti carbonizzati nell'incidente di stamane sulle strade siciliane. I due viaggiavano a bordo di una Suzuki Swift che è finita contro le barriere e poi in fiamme. I due uomini sono rimasti intrappolati e morti carbonizzati.

News Correlate Incidente, due automobilisti muoiono carbonizzati in auto in Sicilia

Per i due non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Trapani che, assieme ai vigili del fuoco, hanno estratto i corpi dall'auto in fiamme.

Nel luogo dell'incidente è arrivato il medico legale e il pm di turno della procura di Trapani.