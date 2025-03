Catania - Era imbottigliato nel traffico in sella al suo scooter Ignazio Riccardo Asti, 58 anni, catanese, che venerdì sera ha perso la vita all’altezza del civico 65 della strada per San Giovanni Galermo, dopo essersi scontrato con un’auto. La vittima, che si trovava a Misterbianco per questioni di lavoro e si stava dirigendo verso Catania, è morta sul colpo.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 20.30. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza e i vigili urbani di Misterbianco.