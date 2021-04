II carabiniere che ha affrontato da solo 4 banditi: «É il mio lavoro» VIDEO

Palermo - È l’eroe del momento sui social: parliamo del brigadiere dei carabinieri che, libero dal servizio, ha arrestato in “diretta” un rapinatore in corso Calatafimi lo scorso 8 aprile. Un gesto coraggioso, immortalato dalle telecamere stradali di videosorveglianza, che ha fatto il giro della Rete. Due uomini si erano introdotti a volto coperto in un supermarket Conad, sotto gli occhi spaventati dei clienti, mentre altre due persone a bordo di uno scooter violano il rosso del semaforo per fermarsi di fronte al supermercato. “Stavo tornando a casa dopo il mio turno di servizio - racconta oggi il militare, ai microfoni del Giornale di Sicilia -, all’altezza di via Cuba però ho subito notato due persone che destavano sospetti: erano i conducenti di due motocicli, fermi parallelamente, che non dialogavano tra loro, voltandosi invece ripetutamente verso l’entrata del supermercato. Lì ho capito che c’era qualcosa che non andava”. A quel punto il carabiniere (di cui non viene rivelato nome e volto per tutelarlo) parcheggia l’auto, si arma e intima l’alt ai 4 fuggitivi: “Lui ha tentato di salire a bordo di un motociclo, ma afferrandolo sono riuscito a bloccarlo”.