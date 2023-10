Scicli - Si terranno a Modica, sua città d'origine, il 9 ottobre, nella chiesa della Grazie alle ore 10 del mattino i funerali di Maria Grazia Fiore, morta in ospedale a Catania in seguito a shock anafilattico mentre era in attesa di un routinario intervento alla tiroide.

Sul corpo della donna è stata eseguita l'autopsia e la salma è stata restituita ai familiari. Il decesso della 57enne, sposata Rinzo e mamma di due figli, è avvenuto il 26 settembre.