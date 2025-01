Scicli - Il bambino di due anni di Scicli ustionato alla bocca da un filo elettrico è intubato in prognosi riservata, ma i medici sono fiduciosi.

Si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico Gaetano Martino il bambino di due anni di Scicli che, nella giornata di domenica, è rimasto ustionato alla bocca a causa di una scarica elettrica. L’incidente si sarebbe verificato nella casa di Scicli della famigliola, mentre la madre del piccolo stava utilizzando un elettrodomestico. Il bambino, approfittando di un momento di distrazione, avrebbe addentato il cavo elettrico, provocando un corto circuito che gli ha causato una scarica elettrica al cavo orale.

Trasportato d’urgenza prima all’ospedale Maggiore di Modica e da qui in elisoccrso al reparto di rianimazione pediatrica del Policlinico di Messina, il piccolo è stato intubato per precauzione al fine di proteggere le vie aeree, che risultano colpite da edema. Nonostante le lesioni riportate, i medici hanno escluso danni neurologici e rimangono fiduciosi sul recupero del bambino. Attualmente, il paziente è tenuto sotto stretta osservazione e resta intubato per evitare complicazioni respiratorie. La prognosi rimane riservata. Le prossime ore saranno decisive.

Il minore è ricoverato nel nosocomio universitario di viale Gazzi nel reparto diretto dalla dottoressa Eloisa Gitto. L’episodio ha scosso la comunità locale, che si stringe intorno alla famiglia in attesa di buone notizie.