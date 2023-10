Scicli - E' stato posto sotto sequestro penale l'ennesimo barchino di ferro usato per uno sbarco fantasma di migranti nella costa di Playa Grande in territorio di Scicli. Queste piccola e insicure barche vengono usate per il trasbordo di disperati e vengono abbandonate in mare aperto se non in prossimità delle spiagge da uomini senza scrupoli.

Foto di Tonino Trovato.