Il bimbo morto sulla Palermo-Catania è Gioele Tempra, aveva 8 anni

Termini Imerese, Palermo - Una tragedia ha spezzato la vita di un bambino e la felicità della sua famiglia. E’ quella avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi, 8 novembre, sull’autostrada Palermo-Catania, all’altezza dell’agglomerato industriale di Termini Imerese, dove due auto si sono scontrate. Nell’impatto, che si è rivelato violentissimo, ha riportato ferite gravissime il piccolo Gioele Tempra, che si trovava a bordo dell’auto che si è ribaltata, insieme al padre.

Trasportato d’urgenza all’ospedale di Termini, è deceduto poco dopo, gettando nello sconforto l’intera comunità di Campofelice di Roccella, cittadina del Palermitano in cui vive la famiglia. La notizia ha sconvolto tutti coloro che conoscono il papà e la mamma del piccolo. In poche ore decine di messaggi di cordoglio sono stati condivisi sui social.

Frasi che cercano di esprimere un dolore in questi casi particolarmente difficile da descrivere: “Qualsiasi parola è inutile – scrive Loredana -. Voglio solo dirvi che mi dispiace tanto e vi sono vicina”. “Si rimane attoniti e increduli – scrive Emiliano – tragedie simili non si possono accettare”. E ancora: “Sono vicino alla famiglia, un abbraccio immenso. Piccolo e meraviglioso angioletto vola più in alto che puoi”, è il messaggio di Gianvito. Dolore, ma anche rabbia: “La vita a volte è davvero balorda e ingiusta, riposa in pace piccolo Gioele”. “Che ingiustizia, che dura realtà – aggiunge Mery -. Sono incredula e profondamente addolorata per tutti voi. Per Campofelice è un giorno davvero triste”.

Sulla dinamica dell’incidente in cui sono rimaste ferite altre tre persone, sono in corso le indagini della polizia stradale che sul posto ha effettuato i rilievi.