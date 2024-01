Il cadavere di un riberese trovato ai piedi di un ponte Costanzo, suicidio

Ragusa - Il corpo di un riberese di 45 anni, è stato rinvenuto questa notte dai vigili del fuoco di Modica in una zona impervia ai piedi del ponte Costanzo, tra Modica e Ragusa. L'allarme era scattato quando i poliziotti del locale commissariato avevano individuato la macchina dell'uomo, una jeep, in sosta su una corsia del viadotto, senza che di lui vi fosse alcuna traccia. Non vi era alcuna denuncia per scomparsa o segnalazione di allontanamento. Sono stati i carabinieri di Ribera a recarsi a casa della famiglia del quarantacinquenne per approfondimenti. L'uomo si sarebbe suicidato.

L'elicottero dei vigili del fuoco sta recuperando la salma. Il pm ha disposto il trasferimento del corpo all'obitorio.