Il cadavere di un uomo nudo trovato nel porto di Ortigia a Siracusa

Siracusa - Il cadavere di un uomo è stato ritrovato nella tarda serata di ieri nel porto piccolo di Siracusa, all’ingresso di Ortigia. Il corpo era nudo. Da un primo esame del medico del 118 la salma non presenta segni evidenti di lesioni. Poco distante, vicino alla banchina, i poliziotti hanno trovato un documento d’identità di un uomo con caratteristiche analoghe a quelle del deceduto appartenente a un sessantenne residente in provincia di Agrigento e un manoscritto che potrebbe far pensare che l’uomo si è suicidato. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta.