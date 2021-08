Il cadavere sotto il ponte è del rabbino Giovanni Giudice

Siracusa - È del rabbino Giovanni “Johannes” Giudice il corpo ritrovato stamani nelle acque davanti Ponte Umbertino, all’ingresso di Ortigia. Era molto conosciuto in città, specie nel centro storico. Le indagini sono affidate alla polizia: secondo una prima ricostruzione, l’anziano - sofferente di una grave patologia e operato di recente con una tracheotomia - è caduto accidentalmente in mare, senza trovare la forza di risalire.

Un malore improvviso o forse una distrazione, una manovra sbagliata che l’ha fatto precipitare in mare, lasciandolo senza forze nel disperato tentativo di salvarsi. Sul corpo non sono stati ritrovati segni di violenza e il bastone con cui camminava è stato ritrovato posizionato sulla barca: tuttavia, per sciogliere ogni dubbio i pm hanno disposto l’ispezione cadaverica sulla vittima.