Il caporalato fatto dai datori di lavoro tunisini ad Acate

Acate - Il personale della Squadra Mobile, unitamente al personale del Commissariato di P.S. di Vittoria, nei giorni scorsi ha effettuato mirati controlli presso un’azienda agricola sita in territorio di Acate – contrada Macconi. A seguito delle verifiche, due imprenditori agricoli di nazionalità tunisina sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per i reati di intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro e impiego di tre connazionali privi del regolare permesso di soggiorno. I

L’ispezione effettuata in loco dagli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Vittoria ha permesso di accertare la presenza di 6 operai tutti di nazionalità tunisina intenti nella raccolta degli ortaggi, sprovvisti dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa antinfortunistica, nello specifico non muniti di guanti protettivi e scarpe antinfortunistica. Il proseguo del controllo ha permesso altresì di constatare che, distante circa 50 metri dall’azienda agricola, era presente una struttura adibita ad alloggio per gli operai obsoleta e fatiscente che versava in condizioni igienico sanitari precarie. Pertanto, per tali anomalie riscontrate, è intervenuto sul posto personale preposto del “Servizio di igiene degli ambienti di vita” (S.I.A.V.) e del “Servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro” (S.PRE.S.A.L.) dell’A.S.P. 7 di Ragusa.

A seguito della tempestiva ed immediata attività di indagine condotta dagli investigatori, supportata dalle dichiarazioni testimoniali rese dagli stessi lavoratori stranieri presso gli uffici della Squadra Mobile i due datori di lavoro di nazionalità tunisina sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per i reati di intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro e impiego di cittadini stranieri privi del regolare permesso di soggiorno, essendo state riscontrate dai poliziotti e dagli operatori del settore violazioni delle norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e la concessione di strutture alloggiative degradanti.

I successivi accertamenti esperiti successivamente dall’Ufficio Immigrazione della Questura hanno consentito di accertare la posizione irregolare sul territorio nazionale di tre dei sei lavoratori stranieri intenti a lavorare all’interno della citata azienda agricola.