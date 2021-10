Il ciclista travolto e ucciso è l'ex consigliere Luciano Spicuglia

Siracusa - E’ Luciano Spicuglia, 69 anni, ex consigliere provinciale di Siracusa, il ciclista travolto questa mattina da una Bmw mentre stava percorrendo contrada Santa Teresa Longarini, alla periferia sud di Siracusa.

Spicuglia è stato vicino al gruppo politico riconducibile all’ex sottosegretario al Tesoro, Gino Foti, recentemente scomparso: negli ultimi anni, aveva lavorato in cooperative, una delle quali si è occupata della gestione di un centro per migranti.

La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale, contestualmente i mezzi sono stati posti sotto sequestro dai vigili urbani. Restano da capire le cause che hanno scatenato l’incidente, gli agenti della Polizia municipale stanno accertando se vi sono delle responsabilità da parte del conducente del veicolo, che sarà sentito dalle forze dell’ordine.

Spicuglia era appena uscito da casa per fare una passeggiata in sella alla sua bici nera. Secondo una prima ricostruzione Spicuglia è stato falciato dall'auto che procedeva a velocità sostenuta. L'impatto è avvenuto tra Siracusa e Cassibile, nel territorio di Santa Teresa di Longarini. I veicoli procedevano sulla stessa direzione di marcia, su un tratto dove il limite di velocità è fissato a 50 chilometri orari. L'urto è stato devastante. La bici si è spezzata in due e l'ex consigliere provinciale, è stato scaraventato sui campi limitrofi. L'auto ha terminato la sua corsa contro un muretto. Il traffico è stato deviato sulla provinciale 104.