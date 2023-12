Il colpo delle sorelline: rubano mezzo milione a 12 e 16 anni

Monza - Il colpo «perfetto» della mattina della vigilia di Natale, bottino da oltre mezzo milione di euro, era quasi riuscito. Le due sorelle – 12 e 16 anni - si stavano già allontanando con la refurtiva quando il proprietario di casa, rientrato verso le 13, le ha viste in strada. Un breve inseguimento, e poi l’arrivo tempestivo della volante della Questura che ha bloccato le due ragazzine di origini slave. Avevano appena sottratto da un appartamento del centro di Monza un bottino di lusso: una quindicina di borse di Chanel, Louis Vuitton, Prada, per un valore compreso tra 50 e 60mila euro, una scatola con monili in oro e platino, con diamanti e pietre preziose, da circa 250mila euro, 4 orologi marca Rolex, Patek Philippe e Frank Muller da circa 150mila euro di valore complessivo, e infine 1500 euro in contanti.

Il 24 dicembre, il proprietario di casa è rientrato in casa verso l’ora di pranzo. Subito ha notato la serratura manomessa e, una volta all’interno, l’appartamento in disordine. Sceso in strada, ha visto le due ragazzine con le borse di sua moglie in strada, dirette verso la zona pedonale del centro storico. Si è messo all’inseguimento, attirando nel frattempo l'attenzione di un passante, che ha chiamato la polizia. La volante della Questura è arrivata in pochi istanti. Gli agenti hanno bloccato le ragazzine, che avevano con sé due cacciaviti, un paio di forbici e un pezzo di plastica ricavato dal flacone di uno shampoo, utilizzato per manomettere la serratura. La 16enne ha già una lunga lista di denunce a carico per reati contro il patrimonio: è stata condotta al Centro di prima accoglienza di Genova. La sorellina – non imputabile in quanto minore di 14 anni – è stata riaffidata ai parenti in Francia.