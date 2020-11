Il femminicida: “Sono stato aggredito”. L’avvocato: “Non lo difendo"

Pordenone - "Sono state aggredito fisicamente in camera da letto". E’ l’assurda difesa che Giuseppe Forciniti ha fornito agli inquirenti dopo aver accoltellato a morte la compagna Aurelia Laurenti, 32 anni, in una villetta di Roveredo in Piano, dove la coppia viveva con i due figli piccoli. Sono stati otto i fendenti sferrati con violenza al collo della donna, al culmine di una discussione.

Il coltello è stato trovato dalla polizia in un cassonetto della spazzatura dell’abitazione. I genitori dell'uomo sostengono che i figlio è sempre stato un “bravo lavoratore”, che non significa che non possa essere però anche un feroce assassino. L'avvocatessa che aveva scelto ha rinunciato alla difesa: "Non me la sento” ha detto all’Agi, spiegando che considera l'incarico "incompatibile" con il suo impegno a difesa delle donne.