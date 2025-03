Il finto carabiniere? era una catanese

Agrigento - I carabinieri di Licata hanno arrestato una trentunenne catanese per truffe ad anziani con il metodo del finto carabiniere e del falso incidente stradale. Due i raggiri messi a segno lo scorso dicembre a Campobello di Licata. La donna, insieme con alcuni complici non ancora identificati, aveva contattato telefonicamente una 90enne, spiegandole che era necessario pagare dei soldi per garantire la liberazione della figlia dal carcere di Agrigento. La pensionata aveva così consegnato preziosi per oltre 12 mila euro. L’11 dicembre era stata una 58enne a devolvere monili per circa 16 mila euro. Le investigazioni dei carabinieri hanno consentito di individuarla.