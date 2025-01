Siracusa - Colpita in pieno da un furgone, una donna è morta a Siracusa in ospedale. Stava attraversando sulle strisce pedonali nel trafficato viale Scala Greca, dove le auto sfrecciano a ogni ora del giorno: il mezzo l’ha travolta e le ha fatto fare un volo di diversi metri. E’ stata soccorsa prima dai passanti e poi dal 118, ma pochi minuti dopo è deceduta all’Umberto I per le gravi ferite.

L'incidente ieri alle 15. La 75 anni è spirata ieri sera intorno alle 20 in ospedale, all'Umberto I.