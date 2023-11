Il gelese con il camion carico di plastica da smaltire a Scoglitti

Vittoria - A Scoglitti i carabinieri della Stazione durante l’espletamento di un servizio di controllo del territorio hanno operato un controllo di un autocarro in transito. Da verifiche esperite sul posto i militari hanno identificato il conducente in S.L., originario di Gela cl.83, apprendendo che detto veicolo era impiegato per l’illecito trasporto di rifiuti ed in particolare 600chili di materiale plastico. Dopo aver posto sotto sequestro i rifiuti affidandoli ad una ditta specializzata, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà S.L. all’Autorità Giudiziaria per il reato di illecito trasporto di rifiuti.