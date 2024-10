Il giallo delle tracce di sangue in una viuzza di San Bartolomeo a Scicli

Scicli - È un giallo. Rimbalza su whatsapp da un cellulare all'altro il video che ritrae delle tracce di sangue che macchiano gli scalini di una stradina che dalla chiesa di San Bartolomeo portano alla storica via Loreto in centro storico a Scicli. In città si parla di una lite con accoltellamento che potrebbe essere avvenuta sabato sera, forse fra extracomunitari, ma nessuna conferma arriva al momento dalle forze dell'ordine.