Il medico del 118: “Reparti Covid strapieni, non vaccinati intubati” VIDEO

Siracusa – “L’area Covid del pronto soccorso è nuovamente piena di positivi, alcuni non vaccinati sono intubati in gravissime condizioni”: è la testimonianza spontanea di un medico in prima linea, appena uscito stamani dall'ospedale "Umberto I" in cui presta servizio.

In queste ore, in cui il fantasma del Coronavirus sembra dileguarsi dalla Sicilia e c’è il rischio di abbassare la guardia, si moltiplicano gli appelli di autorità sanitarie e politiche anche nella provincia di Ragusa: gli ultimi da parte della sindaca di Comiso e della direttrice delle Malattie infettive dell’Asp. Appelli a chi è vaccinato, affinché non molli le redini degli accorgimenti anti contagio che conosciamo; a chi non lo è ancora, perché capisca che è in pericolo e si rechi subito all’hub più vicino.