Il mostro di Lecce: “Non è colpa mia se nessuno mi ama"

Lecce - “Ucciderò ancora, non è colpa mia se nessuno mi ama". Queste e le altre frasi deliranti del diario di Antonio De Marco, che abbiamo rivelato a fine gennaio saranno, saranno oggetto di una nuova perizia psichiatrica ordinata dalla Corte d'Assise. Le pagine del suo diario contengono particolari inquietanti sul duplice omicidio di Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta: l'arbitro leccese e la sua compagna furono uccisi la sera del 21 settembre 2020 dall'ex coinquilino reo confesso con 79 coltellate nella loro abitazione di via Montello. Lo studente di 21 anni sarebbe stato mosso dall'invidia per la loro felicità. I fogli saranno analizzati insieme alla prima stesura del suo romanzo, intitolato emblematicamente "Vendetta", in cui il protagonista ha come obiettivo quello di provocare la sofferenza e la morte delle persone che lo circondavano.

Ieri in aula i due periti già nominati hanno ribadito le conclusioni già depositate la scorsa settimana: De Marco non è affetto da patologie che compromettono la sua capacità di intendere e di volere. L'imputato, secondo quanto decretato dagli esperti, sarebbe affetto da una grave forma di narcisismo con disregolazione degli stati emotivi e comportamentali. Il 21enne sarebbe quindi preda di una rabbia narcisistica che non ha però compromesso la sua capacità di giudizio: "Pur in presenza di un disturbo di personalità, l'omicidio è stato compiuto in modo lucido". Nonostante non sia contestata ormai la capacità di intendere e di volere, con l'ulteriore analisi di quanto scritto si cerca di indagare su quanto il suo lucido delirio sia stato messo al servizio dei propositi di omicidio derivanti da rabbia e invidia.