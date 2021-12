Il Natale di un 14enne, spacciando da solo crack in strada

Siracusa - Un quattordicenne spacciava cocaina e crack nel giorno di Natale. Il ragazzino è stato arrestato dalla polizia di Siracusa. Il blitz antidroga è scattato in via Santi Amato, nella zona nord di Siracusa, una delle principali piazze dello spaccio della città, al centro di tanti traffici controllati da una gang locale.

Gli agenti delle Volanti, nel corso di un controllo, hanno intercettato il quattordicenne, che era da solo, in prossimità di un'aiuola, e così è scattata la perquisizione al termine della quale sono stati rinvenuti e sequestrati 11 dosi di crack, 6 di cocaina e 5 di hashish, oltre a 25 euro, soldi ritenuti essere il provento dell'attività di spaccio. Come disposto dalla Procura dei minori di Catania, il ragazzino è stato accompagnato in un centro di accoglienza.