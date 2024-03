È il papà di Pamela Canzonieri pedone travolto e morto a Ragusa

Ragusa - È Giovanni Canzonieri, 80 anni, il pedone che è rimasto ucciso dopo l’incidente verificatosi il 7 marzo in viale delle Americhe. Canzonieri era noto in città, tra l’altro per essere il padre di Pamela, la ragazza uccisa in Brasile, nel novembre del 2016, per le attenzioni malsane di una persona che si rivelò essere il suo omicida. Giovanni Canzonieri è stato investito da un’auto. Sulla vicenda i rilievi della polizia municipale per cercare di capire che cosa è accaduto.

L’uomo è morto a causa di un’emorragia cerebrale e per le fratture multiple subite dopo l’urto. Era stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Giovanni Paolo II. Nel corso della notte, non reagendo alle cure, si è spento. Un’altra vicenda tragica per la famiglia Canzonieri.