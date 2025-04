Il pestaggio di Avola, la polizia individua cinque minorenni

Avola, Siracusa - La polizia ha identificato i cinque autori della violenta aggressione avvenuta, sabato scorso ad Avola, nei confronti di una giovane ragazza di origine straniere colpita con calci alla testa anche quando era già per terra. Sono cinque minorenni, quattro ragazzine e un ragazzo, di età compresa tra i 13 e i 15 anni.

Allo loro identificazione, si legge in una nota della Questura di Siracusa, agenti del commissariato di Avola, coordinati dalla procura per i minorenni di Catania, sono giunti grazie alla visione dei filmati registrati da telecamere di videosorveglianza della zona e dei video diffusi sui social. L'aggressione, infatti, è stata ripresa da altri minorenni che non sono intervenuti, ma hanno filmato l'accaduto. Il brutale pestaggio è stato interrotto grazie all'intervento di una ragazza che ha soccorso la vittima. Il movente dell'aggressione è ancora al vaglio degli inquirenti che stanno anche valutando la posizione di altri giovani coinvolti nell'episodio. Al momento i minorenni maggiori di 14 anni sono indiziati per lesioni personali non escludendosi, allo stato, anche l'aggravante razziale. Anche per chi ha meno di 14 anni la legge non esclude che il giudice competente realizzi un giudizio di pericolosità sociale con le iniziative del caso.