Il piccolo Davide esce da oncologia, la polizia realizza il suo sogno VIDEO

Napoli – Dalle cronache partenopee la storia commovente di un bimbo di soli 4 anni, che ha terminato con successo il ciclo di terapie antitumorali per sconfiggere il brutto male che l’ha colpito così giovane. "Il nostro piccolo Davide ha finalmente terminato le terapie e noi, per festeggiare un momento cosi importante, abbiamo deciso di realizzare un suo piccolo grande sogno: essere un vero “poliziotto“, almeno per un giorno! – scrive lo staff dell’Ospedale Santobono – Non saremmo riusciti nell’impresa senza il prezioso supporto del questore di Napoli, Alessandro Giuliano, sempre vicino al nostro ospedale e di tutto l’Ufficio Prevenzione regionale diretto dalla dr.ssa Fava che, senza pensarci un secondo, hanno dato la loro piena disponibilità nel realizzare il sogno di un piccolo GRANDE UOMO di appena 4 anni!"

"Così Davide - continuano i sanitari, molto affezionati al bambino -, finita l’ultima infusione, si è vestito di tutto punto con l’uniforme di ordinanza preventivamente acquistata da mamma Maria Strazzullo e si è recato verso l’uscita… e lì, con sua somma sorpresa, ha trovato ad attenderlo ben due volanti della polizia pronte a scortarlo fino a casa!. L’emozione è stata enorme e la dolcezza e l’amore con cui i poliziotti hanno gestito questo incredibile momento resterà impresso nei nostri ricordi più belli! In ospedale abbiamo avuto spesso modo di collaborare con la polizia in situazioni drammatiche e spesso estremamente delicate ed abbiamo sempre potuto constatare la serietà, la professionalità e soprattutto l’amore con cui questi uomini gestiscono anche le situazioni più complesse. Ieri abbiamo realizzato il sogno di Davide anche grazie a loro ed a loro va un ringraziamento speciale. Davide, che questo sia il primo dei tanti sogni che realizzerai nella tua vita!" conclude il comunicato.