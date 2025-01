Il pregiudicato vittoriese con un coltello di 17 centimetri nella movida catanese

Catania - Movida catanese, la Polizia ha predisposto presidi e posti controllo nella zona del centro storico, in particolare a piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, via Teatro Massimo, via San Gaetano alla Grotta, via S. Filomena, via Gemmellaro, piazza Università, piazza Stesicoro e via Etnea.

Nel corso delle attività di controllo una pattuglia, transitando per piazza Borsellino ha notato una persona che si aggirava con fare sospetto e pertanto ha effettuato un controllo. L’uomo, un 37enne pregiudicato originario di Vittoria, è stato sottoposto a perquisizione personale che ha consentito di rinvenire, all’interno della tasca del giubbotto, un coltello lungo 17 cm con lama da 7 cm, immediatamente sequestrato. A seguito il 37enne è stato accompagnato negli uffici della Polizia Scientifica per il fotosegnalamento e, dunque, denunciato in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere.