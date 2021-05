Il Ragusano brucia, aree verdi in fumo da Comiso a Chiaramonte

Comiso - Tutte le squadre operative del comando dei Vigili del fuoco di Ragusa e dei distaccamenti di Vittoria e Modica sono state impegnate, nell’intera giornata di ieri, per domare diversi incendi divampati in provincia. Il più grosso è divampato in contrada Giardinello, in territorio di Comiso, ed ha interessato il canneto sull’alveo del fiume Ippari minacciando le zone abitate. Sul posto è giunto anche un elicottero del Corpo Forestale. Un altro rogo ha interessato una vasta area in contrada Calvara, nel territorio di Chiaramonte Gulfi. Altri ancora hanno mandato in fumo la vegetazione di Santa Maria del Focallo, contrada Gaddimeli e Santa Croce Camerina.

“Le operazioni di spegnimento sono state particolarmente complesse, sia per la difficile accessibilità dei luoghi sia per la vastità del fronte – commenta il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari –. In alcuni punti le fiamme hanno lambito le abitazioni rurali e i terreni coltivati". Le cause non sarebbero dolose: l'allarme, al momento, è rientrato ma la polizia municipale avverte che sono già attivi i controlli per accertare il rispetto delle ordinanze in materia di pulizia di lotti inedificati, così da scongiurare episodi simili con l’aumento delle temperature.