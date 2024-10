Il Santone Khadir a Le Iene: "Ho fatto il gigolò prostituendomi"

Lecce - Il Santone si prostituiva, facendo il gigolò.

Veronica Ruggeri, giornalista della trasmissione di Italia Uno Le Iene, è riuscita a entrare nella casa dove vive Kadir il nuovo "messia"di Lecce, sesto fratello di Gesù" con il dono dell'invisibilità e dell'ubiquità. Ed è riuscita a documentare come vivono i ragazzi all'interno dell'abitazione tra digiuni forzati e nuove prove di fede. Le vittime del plagio sono Marica da Scicli e Luigi.

Grazie a un infiltrato della trasmissione, che ha finto di voler aderire alla setta, Le Iene hanno registrato in audio alcune dichiarazioni inedite del Santone, che ha raccontato alcuni fatti nuovi: di avere il dono dell'invisibilità, di essere ubiquo, di aver avuto un passato di prostituzione con una collega donna che si concedeva dietro compenso, di non pagare l'energia elettrica. Marica e Luigi vivono nella casa di Miggiano in condizioni di assoluta indigenza, Marica non mangia e non dorme anche per 4 giorni consecutivi.

E il riavvicinamento di Marica alla mamma e al fratello è stata una concessione del Santone. Le Iene citano Ragusanews nel corso del servizio televisivo. Eccolo: VIDEO.