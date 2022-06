Il solaio crolla mentre cucina, 70enne estratta viva dalle macerie

Palermo - Stava cucinando il pranzo quando è stata travolta dal solaio che le è crollato addosso. La donna, settantenne, è stata estratta viva dalle macerie dai vigili del fuoco ed è ricoverata al trauma center dell'ospedale Civico in gravi condizioni. Il cedimento è avvenuto fra il secondo e il terzo piano di una palazzina di via Amerigo Vespucci angolo via Crociferi nel quartiere Noce. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le volanti del commissariato Zisa che stanno cercando di ricostruire cosa è accaduto intorno alle 11. Dalle macerie sono stati estratti anche due operai che stavano lavorando in un appartamento nello stesso piano dove abita la donna. Entrambi sono rimasti feriti lievemente dalle schegge dei calcinacci. Per precauzione tutto il palazzo è stato evacuato in attesa di capire se c'è il rischio di altri crolli.

Per i sindacati è l'ennesimo incidente in un cantiere edile di Palermo dovuto a un cedimento durante un intervento di ristrutturazione. "Da una prima valutazione emerge l'ennesima dinamica, dovuta a mancanza di controlli e di denunce regolari del cantiere e con molta probabilità con la presenza di lavoratori in nero", dichiara Piero Ceraulo, segretario generale Fillea Cgil Palermo che aggiunge: "Non c'è alcuna tabella esposta che avvisi dell'intervento. Sono necessari molti più controlli". Secondo quanto ricostruito dal segretario della Fillea Cgil, "la dinamica che ha determinato l'incidente nel cantiere è stata determinata da un crollo di un solaio, venuto giù a seguito di un intervento che prevedeva lo spostamento di una porta. Secondo la ricostruzione, la porta stava su un tramezzo che reggeva il solaio sovrastante, realizzato anni fa. Nel momento in cui gli operai hanno spostato la porta, quindi modificando il tramezzo, è venuto giù tutto il solaio che ha investito una abitante della palazzina, la signora che stava al piano di sotto, più due operai che stavano effettuando gli interventi".