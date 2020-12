Il terremoto? E' dovuto al movimento delle placche

"E' chiaro che non c'è un collegamento diretto fisico tra il terremoto di ieri sera e l'Etna e il perchè è molto semplice. I due oggetti geologici distano circa cento chilometri l'uno dall'altro. Quindi o uno si immagina che sotto la Sicilia Orientale ci sia un enorme bacino magmatico che da una parte causa le eruzioni dell'Etna e dall'altra muove le faglie, oppure - come ovviamente è - questa connessione non esiste". Così Marco Neri, primo ricercatore e vulcanologo dell'Ingv.

"Non è l'Etna che produce i terremoti a Ragusa - sottolinea Neri - ma sia il vulcano che i terremoti di Ragusa hanno origine da un processo geodinamico che muove le placche tettoniche: non è che un terremoto innesca un'eruzione sull'Etna o viceversa, ma sono manifestazioni che entrambe in qualche modo trovano origine nel movimento delle placche".