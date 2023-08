Il terribile incendio che ha lambito Ragusa Ibla

Ragusa - Incendio alle porte di Ragusa Ibla.

Gli immobili rurali evacuati ieri in via precauzionale non sono stati interessati dall'incendio e già nel corso della tarda serata i proprietari sono rientrati, mentre le squadre a terra dei Vigili del Fuoco della Forestale e della Protezione Civile presidiavano alcuni punti strategici in prossimità di abitati masserie e dell'impianto di sollevamento della città di Ragusa.

Alle prime luci dell'alba coordinati dal DOS del corpo forestale regionale (direttore delle operazioni spegnimento) sono ripresi i lanci con i mezzi aerei, elicottero della flotta regionale canadair, della flotta aerea antincendio nazionale, che hanno abbattuto i fronti di fuoco, mentre prosegue la bonifica a terra.

Dopo quasi 24 ore dall'inizio dell'evento in fase di estinzione non si segnalano danni a persone o cose, ma solo la distruzione di parte del patrimonio arboreo del territorio.